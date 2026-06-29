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Разбомбленный музей «Самбекские высоты» восстановят до 1 ноября

Пострадавший в результате атаки беспилотников музей «Самбекские высоты» будет восстановлен в максимально короткие сроки. Работы планируется завершить к 1 ноября.

Источник: "Российская газета"

Пострадавший в результате атаки беспилотников музей «Самбекские высоты» будет восстановлен в максимально короткие сроки. Работы планируется завершить к 1 ноября.

«Создана специальная комиссия региональных минкульта и минстроя, которая уже оценила масштабы предстоящих восстановительных работ. До конца недели будет подготовлена документация», — сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Напомним, что 27 июня по музейному комплексу «Самбекские высоты» был нанесен удар беспилотниками. БПЛА взорвался в здании информационно-выставочного центра.

В результате взрыва ранения получили 12 человек. После оказания медицинской помощи десять человек были выписаны из больницы. Под наблюдением врачей находятся двое пострадавших, в том числе семилетняя девочка.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

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