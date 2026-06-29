Разбомбленный музей «Самбекские высоты» восстановят до 1 ноября

Пострадавший в результате атаки беспилотников музей «Самбекские высоты» будет восстановлен в максимально короткие сроки. Работы планируется завершить к 1 ноября.
«Создана специальная комиссия региональных минкульта и минстроя, которая уже оценила масштабы предстоящих восстановительных работ. До конца недели будет подготовлена документация», — сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
Напомним, что 27 июня по музейному комплексу «Самбекские высоты» был нанесен удар беспилотниками. БПЛА взорвался в здании информационно-выставочного центра.
В результате взрыва ранения получили 12 человек. После оказания медицинской помощи десять человек были выписаны из больницы. Под наблюдением врачей находятся двое пострадавших, в том числе семилетняя девочка.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».