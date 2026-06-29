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В Гомельской и Могилевской областях непогода привела к обрушению телятника, падению деревьев, повреждению авто и обрывам электричества

Что происходит в Гомельской и Могилевской областях из-за непогоды 29 июня 2026.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели рассказали, какие проблемы принес грозовой фронт в Гомельской и Могилевской областях.

В Буда-Кошелевском районе спасатели работали на месте обрушения телятника в деревне Губичи. В МЧС сообщили, что совместно с работниками хозяйства они разобрали завалы строительных конструкций и вывели 33 теленка. Все животные живы.

Еще спасатели проводили распиловку и уборку упавших деревьев в Гомельском, Брагинском и Речицком районах. Всего подразделения МЧС выезжали 29 раз на уборку 55 упавших деревьев. А в Бобруйском районе повреждены кровли двух строений и девять автомобилей.

В Гомельской области электроснабжение нарушено в 30 населенных пунктах. Больше всего пострадали Гомельский, Жлобинский и Лоевский районы, пишет телеграм-канал «Гомельщина официально». Электричество отключалось из-за обрыва проводов линий электропередачи, которое было вызвано падением деревьев. Бригады оперативно приступили к восстановительным работам.

Ранее мы писали, как более 120 спасателей тушили пожар в жилом доме в самом центре Минска. Кстати, жилье здесь получала в основном элита: что известно об истории и судьбе горевшего дома на Ленина 9.

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