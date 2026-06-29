В Белоруссии обновился абсолютный температурный рекорд

В Белоруссии температура установила исторический рекорд и впервые за историю метеонаблюдений превысила отметку в 40 градусов. Об этом сообщило ИС «Вести».
Днем в понедельник, 29 июня, в городе Пинск термометры зафиксировали максимальные показатели в +40,4 градуса. Это новый официальный температурный рекорд Белоруссии. Прежний максимум был зарегистрирован в республике почти 16 лет назад.
«В августе 2010 года в Гомеле на термометре было 38,9 градуса выше нулевой отметки», — приводит издание заявление Белорусского национального центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В публикации уточнили, что, по прогнозам синоптиков, аномальная жара в Белоруссии завершится до конца недели. Однако 30 июня и 1 июля в стране объявлен оранжевый уровень опасности.
Как писал сайт KP.RU, 28 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что за неделю экстремальной жары в Европе зафиксировали свыше 1,3 тысячи преждевременных смертей, связанных с высокой температурой. Он обратил внимание, что последствия солнечного удара часто проявляются не сразу, из-за чего эту угрозу нередко недооценивают.