В Белоруссии обновился абсолютный температурный рекорд

Как писал сайт KP.RU, 28 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что за неделю экстремальной жары в Европе зафиксировали свыше 1,3 тысячи преждевременных смертей, связанных с высокой температурой. Он обратил внимание, что последствия солнечного удара часто проявляются не сразу, из-за чего эту угрозу нередко недооценивают.