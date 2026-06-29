Волгоград в числе первых 5 регионов тестирует онлайн-поступление в колледжи

Кроме того, в 2026 году в таких учреждениях региона предусмотрено около 12 тысяч бюджетных мест. Большая их часть выделена на специальности, которые наиболее востребованы в экономике области — сельское хозяйство, машиностроение и строительство, информатика, сервис и туризм, медицина и педагогика.