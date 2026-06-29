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Волгоград в числе первых 5 регионов тестирует онлайн-поступление в колледжи

Абитуриенты, желающие обучаться в системе среднего профессионального образования, в рамках пилотного проекта получили возможность подавать документы электронным способом.

В текущем году Волгоградская область вошла в число пяти регионов, вошедших в пилотный проект по поступлению выпускников в колледжи и техникумы дистанционным способом, сообщает администрация региона.

Благодаря суперсервису «Поступление в СПО онлайн» абитуриенты могут направлять свои документы для поступления в учреждения среднего профессионального образования через портал Госуслуги. Планируется, что в следующем году подобный сервис будет доступен уже почти в половине регионов страны.

Кроме того, в 2026 году в таких учреждениях региона предусмотрено около 12 тысяч бюджетных мест. Большая их часть выделена на специальности, которые наиболее востребованы в экономике области — сельское хозяйство, машиностроение и строительство, информатика, сервис и туризм, медицина и педагогика.

Также в новом учебном году впервые будут набираться студенты на такие специальности, как: техническая эксплуатация роботизированных производств, эксплуатация судовых энергетических установок, медико-профилактическое дело, преподавание в основном общем образовании и обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности. А помимо онлайн-варианта абитуриентам по-прежнему остаются доступными привычные способы подачи документов — лично в приемной комиссии или по почте.

Ранее также стало известно, что юная волгоградка, набравшая впервые в истории региона 300 баллов по ЕГЭ, улучшила свой результат еще на 100 баллов.