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ФК «Пари НН» в контрольном матче разгромил ивановский «Текстильщик»

Игра в три тайма завершилась со счётом 6:1.

Сегодня на Бору в необычном формате состоялся контрольный матч будущих соперников по первой лиге ФК «Пари НН» и ивановского «Текстильщика».

Необычность заключается в том, что поединок прошёл в формате трёх таймов по 45 минут. И в каждом отрезке хозяева поля забили по два гола — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).

В первом тайме отличились Глеб Пополитов и Виктор Александров, во втором дважды был точен новобранец «Пари НН» Тимофей Красильников, а в третьем игровом отрезке по голу на свой счёт записали Никита Ермаков и Роман Евгеньев.

Состав волжан: Медведев, Шильников, Карич, Александров, Коледин, Калинский, Тимофеев, Пополитов, Грулёв, два игрока на просмотре. На замены выходили: Имамов, Гудков, Евгеньев, Каккоев, Карапузов, Майга, Ермаков, Царукян, Лапинский, Комиссаров, Бальбоа; Урванцев, Ермаков, Гуренко.

4 июля нижегородцы в Москве проведут ещё один контрольный матч против клуба РПЛ «Динамо».

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