В Белоруссии воздух впервые прогрелся до сорокоградусной отметки

Температура воздуха в Белоруссии впервые за историю сбора соответствующей статистики достигла 40 выше нуля, заявили в Республиканском центре по гидрометеорологии.
Абсолютный рекорд был зафиксирован в период 14.00−14.20 в Пинске. Он составил 40,4 тепла.
Власти Белоруссии объявили красный уровень опасности из-за жары.
Ученые заявляли, что жара, установившаяся в Европе, стала перемещаться в восточную сторону.
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