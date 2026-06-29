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В Белоруссии воздух впервые прогрелся до сорокоградусной отметки

Температура воздуха в Белоруссии впервые за историю сбора соответствующей статистики достигла 40 выше нуля, заявили в Республиканском центре по гидрометеорологии.

Температура воздуха в Белоруссии впервые за историю сбора соответствующей статистики достигла 40 выше нуля, заявили в Республиканском центре по гидрометеорологии.

Абсолютный рекорд был зафиксирован в период 14.00−14.20 в Пинске. Он составил 40,4 тепла.

Власти Белоруссии объявили красный уровень опасности из-за жары.

Ученые заявляли, что жара, установившаяся в Европе, стала перемещаться в восточную сторону.

Читайте материал «Температура воздуха в Белоруссии достигла рекорда».

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