ПВО за шесть часов сбила 75 БПЛА ВСУ над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили за шесть часов 75 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны были уничтожены над территориями семи областей: Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской и Смоленской.
Беспилотники также ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей.
Дроны уничтожали с 14:00 до 20:00 мск.
Все сбитые воздушные цели относились к самолетному типу.
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