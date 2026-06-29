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ПВО за шесть часов сбила 75 БПЛА ВСУ над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили за шесть часов 75 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили за шесть часов 75 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были уничтожены над территориями семи областей: Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской и Смоленской.

Кроме того, БПЛА сбили над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Беспилотники также ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей.

Дроны уничтожали с 14:00 до 20:00 мск.

Все сбитые воздушные цели относились к самолетному типу.

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