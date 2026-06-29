Мемориалы хранят память о защитниках Отечества

— Я не был солдатом, — писал советский военный корреспондент, поэт и прозаик Константин Симонов. — Был всего только корреспондентом, однако у меня есть кусочек земли, который мне век не забыть, — поле под Могилевом, где я впервые в июле 1941 года видел, как наши в течение дня подбили и сожгли 39 немецких танков.