Мемориалы хранят память о защитниках Отечества

Участники марафона «Города-герои — города Героев» завершили белорусский участок маршрута и вернулись в Россию.
За последние два дня экипажи марафона «Города-герои — города Героев» западного маршрута успели посетить три региона Республики Беларусь и вернуться в Россию — в Смоленск.
В Гомеле участники марафона провели несколько памятных митингов. К 1941 Гомель был уже крупным промышленным узлом, потому стал для вермахта одной из приоритетных целей в Беларуси. В июле 41-го город буквально за 10 дней сформировал полк народного ополчения. Более 2000 ополченцев героически обороняли Гомель в боях с тотально превосходящими силами и оставили город последними.
Сегодня в память о подвиге защитников города в Гомельском парке стоит монумент, к которому возложили цветы участники марафона.
— Нельзя позволить беспамятству нас съесть. Мы вместе, мы едины и мы должны гордиться подвигом, как сегодня мы гордимся подвигом тех, кто защищает свою российскую землю, — сказала председатель Гомельского городского Совета депутатов Елена Алексина.
Следующей точкой на маршруте стал Могилев, который в 1941 году оборонялся более трех недель.
— Я не был солдатом, — писал советский военный корреспондент, поэт и прозаик Константин Симонов. — Был всего только корреспондентом, однако у меня есть кусочек земли, который мне век не забыть, — поле под Могилевом, где я впервые в июле 1941 года видел, как наши в течение дня подбили и сожгли 39 немецких танков.
«Буйничское поле» — святое место для каждого жителя Могилева. Могилевцы и сегодня гордятся подвигом русского парня Николая Сиротинина. Он в одиночку подбил около двух десятков единиц боевой техники, уничтожил более 200 фашистов. Немцы до последнего не верили, что вели бой с одним красноармейцем, но когда воин пал, сами похоронили его с почестями.
Сейчас «Буйничское поле» — это большой мемориальный комплекс с экспозицией военной техники.
Героя России, полковника Александра Борисевича с Могилевской землей связывает очень многое — его отец родом из тех мест.
— В 1935 году в многодетной семье родился мой отец — Борисевич Василий Семенович. Его отец Семен был в партизанах до 1944 года, — рассказал Александр Борисевич.
По прибытии в Витебск участники марафона посетили монумент на Площади Победы и мемориал на воинском захоронении в агрогородке Вороны. Там, в земле покоятся более восьми тысяч солдат и офицеров.
По завершении памятных мероприятий колонна участников марафона отправилась в сторону границы России и Белоруссии и через несколько часов прибыла в Смоленск.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы, инициатор Проекта «Города-герои — города Героев»:
— Ситуационный центр марафона «Города-герои — города Героев. Дорогами народных ополченцев» в ежедневном режиме на связи с экипажами Западного, Южного и Северного маршрутов. Отмечу, что наш патриотический проект проходит в точном соответствии с намеченным графиком, в памятных мероприятиях на трех маршрутах приняли участие тысячи жителей России и Беларуси. Участники марафона уже перешагнули экватор и проехали сотни километров, выполняя свою высокую миссию — прославление подвига народных ополченцев, укрепление связи поколений.
Наш патриотический проект отмечен на самом высоком уровне — президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, — а старт Западного маршрута состоялся в рамках XIII Форума регионов России и Беларуси. И это уже не просто марафон, а живая летопись сохранения исторической памяти.