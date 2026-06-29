На каких улицах Калининграда не будет света во вторник

В Калининграде во вторник, 30 июня, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 электричества не будет на:
ул. Пролетарская, 43−53, 52−62, 64, 66а; Сергеева, 3−9, 11, 13−19, 21, 23−29, 31; Генерала Соммера, 29−37.
С 13:00 до 17:00 свет отключат на улицах:
Генерал-лейтенанта Озерова, 1, 16а; Нарвская, 2, 6−8а, 10−16, 18−24 пер. Калужский, 1−10; Желябова, 1−8; пер. Нарвский, 2, 6а; Советский проспект, 21, 29, 36, 38, 45.
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