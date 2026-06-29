Семья убитого в Краснодаре аниматора хочет взыскать с фигурантов 10 млн рублей

Родственники убитого в Краснодаре аниматора Кирилла Чубко хотят взыскать с фигурантов уголовного дела 10 млн рублей в качестве моральной компенсации. Об этом сообщает «КП-Кубань».
Как отмечает источник, в ходе одного из судебных заседаний иски о возмещении морального вреда подали отец и брат погибшего аниматора Сергей и Александр Чубко. Они потребовали по 5 млн рублей с преступников в пользу каждого.
Также семья Чубко потребовала возместить расходы на похороны, стоимость сожженного автомобиля и часть похищенных у погибшего денежных средств. Все это в сумме около 1,3 млн рублей.
«Мне как отцу погибшего нравственные страдания невозможно восполнить, поскольку боль от утраты не утихла. Однако в силу требований закона компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме», — заявил Сергей Чубко.
Ранее KP.RU сообщал, что мама Татьяны Мостыко, убитой вместе с Кириллом Чубко, также потребовала взыскать с подсудимых моральную компенсацию на сумму 5 млн рублей.