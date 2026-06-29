Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может объявить о своей отставке до начала сентября, а досрочные выборы в стране могут состояться в течение следующих трех-четырех месяцев. Об этом сообщает издание Tanjug.
Вучич отметил, что его решение зависит от руководства нескольких политических партий, его личной энергии и других факторов.
— У нас скоро будут выборы. Говоря «скоро», я имею в виду в течение трех или четырех месяцев, вот и все. Я не знаю, что еще вам сказать. Что касается того, буду ли я кандидатом на пост премьер-министра или нет, то, что бы я ни делал и какое бы решение ни принял, это определенно будет прозрачным, как и мое заявление о том, что я ухожу в отставку, — приводят его слова в материале.
Вучич в субботу, 27 июня, заявил, что вскоре покинет пост главы государства. Об этом он сообщил во время массового митинга своих сторонников в Белграде. По данным МВД Сербии, митинг в поддержку президента и правящей Сербской прогрессивной партии собрал около 207 тысяч человек.
Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Александр Вучич не будет баллотироваться на третий срок. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что такое решение может быть связано с тем, что на протяжении двух лет в стране идут волнения с участием молодежи, направленные против сербского лидера.