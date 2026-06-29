Вучич заявил, что может объявить о своей отставке до начала сентября

— У нас скоро будут выборы. Говоря «скоро», я имею в виду в течение трех или четырех месяцев, вот и все. Я не знаю, что еще вам сказать. Что касается того, буду ли я кандидатом на пост премьер-министра или нет, то, что бы я ни делал и какое бы решение ни принял, это определенно будет прозрачным, как и мое заявление о том, что я ухожу в отставку, — приводят его слова в материале.