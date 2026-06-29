Эрмитаж отсрочил археологические экспедиции в Крым

Сейчас в Крыму работают семь археологических экспедиций Эрмитажа, исследующих памятники Античности, Средневековья и Нового времени. Они завершат работу в срок и сосредоточатся на камеральных (лабораторных) исследованиях и обработке существующих материалов без участия волонтеров, указано в пресс-релизе.
Изначально о переносе экспедиций сообщил археолог Александр Бутягин, руководитель Мирмекийской экспедиции музея. По его словам, проведение полноценных полевых работ в текущих условиях затруднено, поэтому экспедиции отложены до улучшения обстановки.