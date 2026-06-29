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Эрмитаж отсрочил археологические экспедиции в Крым

Государственный музей Эрмитаж перенес полевые работы нескольких археологических экспедиций в Крыму на более поздние сроки. Решение приняли в связи с логистическими и транспортными сложностями в регионе, сообщила пресс-служба музея.

Государственный музей Эрмитаж перенес полевые работы нескольких археологических экспедиций в Крыму на более поздние сроки. Решение приняли в связи с логистическими и транспортными сложностями в регионе, сообщила пресс-служба музея.

Сейчас в Крыму работают семь археологических экспедиций Эрмитажа, исследующих памятники Античности, Средневековья и Нового времени. Они завершат работу в срок и сосредоточатся на камеральных (лабораторных) исследованиях и обработке существующих материалов без участия волонтеров, указано в пресс-релизе.

Изначально о переносе экспедиций сообщил археолог Александр Бутягин, руководитель Мирмекийской экспедиции музея. По его словам, проведение полноценных полевых работ в текущих условиях затруднено, поэтому экспедиции отложены до улучшения обстановки.

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