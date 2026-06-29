Ольга Бузова получила серьёзную травму в душевой из-за предположительно некачественного ремонта, сделанного несколько лет назад в её новой квартире. В результате Бузову увезли в больницу. И теперь, по слухам, она собирается подать в суд на строителей. Но каковы шансы выиграть суд? Перспективы оценила коллега по цеху Наталья Рудова, которая сделала ремонт аж три раза. Подробности на видео.
Наталья Рудова оценила перспективы суда Ольги Бузовой
Ольга Бузова получила серьёзную травму в душевой из-за предположительно некачественного ремонта, сделанного несколько лет назад в её новой квартире. В результате Бузову увезли в больницу. И теперь, по слухам, она собирается подать в суд на строителей. Но каковы шансы выиграть суд? Перспективы оценила коллега по цеху Наталья Рудова, которая сделала ремонт аж три раза. Подробности на видео.