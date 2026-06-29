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Наталья Рудова оценила перспективы суда Ольги Бузовой

Ольга Бузова получила серьёзную травму в душевой из-за предположительно некачественного ремонта, сделанного несколько лет назад в её новой квартире. В результате Бузову увезли в больницу. И теперь, по слухам, она собирается подать в суд на строителей. Но каковы шансы выиграть суд? Перспективы оценила коллега по цеху Наталья Рудова, которая сделала ремонт аж три раза. Подробности на видео.

Ольга Бузова получила серьёзную травму в душевой из-за предположительно некачественного ремонта, сделанного несколько лет назад в её новой квартире. В результате Бузову увезли в больницу. И теперь, по слухам, она собирается подать в суд на строителей. Но каковы шансы выиграть суд? Перспективы оценила коллега по цеху Наталья Рудова, которая сделала ремонт аж три раза. Подробности на видео.