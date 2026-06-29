Бразильская звезда отдала четверть миллиона на спасение Венесуэлы

Нападающий сборной Бразилии Неймар перечислил около 250 тысяч долларов в помощь пострадавшим от разрушительных землетрясений в Венесуэле, сообщает бразильское издание Lance. Деньги направят на закупку продуктов питания, питьевой воды, медикаментов и строительство временных убежищ для семей, оставшихся без крова.
Два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня с интервалом менее минуты, их эпицентры находились в штате Яракуй в десяти километрах друг от друга. По последним данным, стихия унесла жизни как минимум полутора тысяч человек, более 50 тысяч жителей числятся пропавшими без вести, а ООН оценила ущерб в 7 млрд долларов. Национальные власти объявили режим чрезвычайной ситуации, спасательные работы продолжаются, им мешают многочисленные афтершоки.
Жертвами землетрясений, по уточненным данным, стали 1450 человек, еще более 3,2 тысячи пострадавших остаются в больницах. Неймар, которому 34 года, на чемпионате мира в США провел один матч и не отметился результативными действиями. 30 июня его команда в 1/16 финала встретится со сборной Японии.
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