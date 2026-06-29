В Ростовской области утвердили стратегию развития автотуризма до 2035 года

В частности, на Дону планируют развивать дороги к туристическим местам и объектам, а также будут помогать бизнесу. Кроме того, в будущем собираются начать разработку и создание интерактивных карт. Также намерены открыть сервисные зоны, сети парковок, кемпинги и стоянки около достопримечательностей.