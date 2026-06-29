Клубничная Луна покажется в небе над Волгоградом

Сегодня, 29 июня, волгоградцы могут увидеть первое из трех летних полнолуний. По данным Лаборатории солнечной астрономии, наилучшая видимость Клубничной Луны будет примерно с 23−00 ч. до 1−00 ч. 30 июня.
Необычный цвет спутник Земли приобретает из-за своего низкого расположения относительно линии горизонта. Это самая низкая точка нахождения в году. В итоге Луна оказывается в красноватом или розовом оттенке, отсюда и такое название.
Полюбоваться Клубничной Луной могут жители всех регионов России. Однако наблюдать это явление лучше на открытой местности.
Фото из архива V102.RU.