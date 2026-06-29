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Клубничная Луна покажется в небе над Волгоградом

Сегодня, 29 июня, волгоградцы могут увидеть первое из трех летних.

Сегодня, 29 июня, волгоградцы могут увидеть первое из трех летних полнолуний. По данным Лаборатории солнечной астрономии, наилучшая видимость Клубничной Луны будет примерно с 23−00 ч. до 1−00 ч. 30 июня.

Необычный цвет спутник Земли приобретает из-за своего низкого расположения относительно линии горизонта. Это самая низкая точка нахождения в году. В итоге Луна оказывается в красноватом или розовом оттенке, отсюда и такое название.

Полюбоваться Клубничной Луной могут жители всех регионов России. Однако наблюдать это явление лучше на открытой местности.

Фото из архива V102.RU.