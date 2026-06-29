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Mash: Тучный турист из США сломал каменную арку «Целующиеся слоны» на Мальте

Тучный турист из Соединенных Штатов сломал знаменитую каменную арку «Целующиеся слоны» на Мальте, попытавшись спрыгнуть с нее. Из-за обрушения камней погиб китайский турист, его девушку госпитализировали с переломами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Тучный турист из Соединенных Штатов сломал знаменитую каменную арку «Целующиеся слоны» на Мальте, попытавшись спрыгнуть с нее. Из-за обрушения камней погиб китайский турист, его девушку госпитализировали с переломами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 27 июня. Американец забрался на скалистую возвышенность и попытался прыгнуть в воду «бомбочкой». В процессе раскачивания образовалась трещина, и он упал в море вместе с камнями.

В это время мимо проезжала пара из Китая на гидроциклах. 26-летнего парня придавило валунами, а девушку откинуло в сторону — она сломала конечности.

32-летнего американца и девушку удалось спасти проплывающим мимо сапбордистам. Для поиска тела китайца на место прибыли военные водолазы из командования Гозо и 3-го полка, говорится в публикации.

В ноябре турист из Соединенных Штатов, весивший около 200 килограммов, умер во время спортивных сборов на Пхукете, куда приехал, чтобы начать худеть. Тело мужчины нашли в его гостиничном номере. В свой последний вечер он жаловался на сильную усталость. Он попросил горничную приобрести ему еду в магазине, а потом перестал выходить из номера.

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