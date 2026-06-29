Mash: Тучный турист из США сломал каменную арку «Целующиеся слоны» на Мальте

В ноябре турист из Соединенных Штатов, весивший около 200 килограммов, умер во время спортивных сборов на Пхукете, куда приехал, чтобы начать худеть. Тело мужчины нашли в его гостиничном номере. В свой последний вечер он жаловался на сильную усталость. Он попросил горничную приобрести ему еду в магазине, а потом перестал выходить из номера.