Mash: Тучный турист из США сломал каменную арку «Целующиеся слоны» на Мальте

Тучный турист из Соединенных Штатов сломал знаменитую каменную арку «Целующиеся слоны» на Мальте, попытавшись спрыгнуть с нее. Из-за обрушения камней погиб китайский турист, его девушку госпитализировали с переломами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел 27 июня. Американец забрался на скалистую возвышенность и попытался прыгнуть в воду «бомбочкой». В процессе раскачивания образовалась трещина, и он упал в море вместе с камнями.
В это время мимо проезжала пара из Китая на гидроциклах. 26-летнего парня придавило валунами, а девушку откинуло в сторону — она сломала конечности.
32-летнего американца и девушку удалось спасти проплывающим мимо сапбордистам. Для поиска тела китайца на место прибыли военные водолазы из командования Гозо и 3-го полка, говорится в публикации.
В ноябре турист из Соединенных Штатов, весивший около 200 килограммов, умер во время спортивных сборов на Пхукете, куда приехал, чтобы начать худеть. Тело мужчины нашли в его гостиничном номере. В свой последний вечер он жаловался на сильную усталость. Он попросил горничную приобрести ему еду в магазине, а потом перестал выходить из номера.