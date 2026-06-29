Американский журналист Такер Карлсон заявил о недооценке западными странами угрозы полномасштабного военного конфликта в Европе. В своем аккаунте в социальной сети X он отметил, что текущее развитие ситуации на Украине создает серьезные риски для безопасности европейских государств.
— Война на Украине вот-вот перерастет в вооруженный конфликт в Европе, включая города, куда вы отправляете своих детей на учебу. На Западе, похоже, никто не обращает на это внимания, — подчеркнул Карлсон.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупредил, что предложение Европы по введению «стабилизационных войск» на подконтрольную Киеву территорию Украины может привести к появлению «новой Берлинской стены». Подобный сценарий развития событий неприемлем для Москвы.
Сергей Рябков, заместитель Лаврова, предупредил о том, что Запад может столкнуться с катастрофическими последствиями, если попытается нарушить безопасность России. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков добавил, что западные страны переходят к новой фазе войны против России.
Президент Владимир Путин заявил, что страны Запада увеличивают военные расходы и все чаще заявляют о подготовке к возможному конфликту с Россией. По словам главы государства, ранее страны НАТО ограничивались поддержкой Киева, однако сейчас их риторика изменилась.