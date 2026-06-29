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Волгоградские врачи подняли 94-летней пациентке критически редкий пульс

Специалисты в ходе ювелирной операции установили пожилой женщине электрокардиостимулятор, который поможет ей победить брадикардию.

В больнице имени Фишера врачи хирургическим вмешательством сумели восстановить критически редкий пульс пациентке, которая справила 94-летие. Подробностями поделились в облздраве Волгоградской области.

У пенсионерки было диагностировано серьезное снижение частоты пульса — всего 32 удара в минуту при норме, как минимум, в два раза больше. Ее состояние медики оценили, как жизнеугрожающее и приняли решение об установке электрокардиостимулятора. Имплант был установлен в ходе хирургической операции. Это помогло восстановить сердечный ритм пациентки и вскоре она выписалась домой.

Ранее в этой же больнице медики спасли ногу и жизнь пациентке меньше, чем за час проведя исследования и установив диагноз.