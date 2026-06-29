Волгоградские врачи подняли 94-летней пациентке критически редкий пульс

У пенсионерки было диагностировано серьезное снижение частоты пульса — всего 32 удара в минуту при норме, как минимум, в два раза больше. Ее состояние медики оценили, как жизнеугрожающее и приняли решение об установке электрокардиостимулятора. Имплант был установлен в ходе хирургической операции. Это помогло восстановить сердечный ритм пациентки и вскоре она выписалась домой.