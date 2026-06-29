Суд отказал Трампу в пересмотре дела о домогательствах

Верховный суд Соединенных Штатов отказался рассматривать апелляцию президента страны Дональда Трампа по делу о сексуальных домогательствах, иск в рамках которого подала журналистка Элизабет Джин Кэрролл. Таким образом, высшая инстанция подтвердила решение присяжных, признавших Трампа виновным, сообщает NBC News.
Дело касается процесса, который Трамп проиграл в мае 2023 года, когда суд обязал его выплатить Кэрролл пять миллионов долларов. В январе 2024 года присяжные в другом процессе присудили истице еще 83,3 миллиона долларов за диффамацию (публичное распространение порочащей информации). Юристы президента продолжают оспаривать это решение в федеральном апелляционном суде. Верховный суд не объяснил причины отказа в рассмотрении апелляции по первому иску, а адвокат Кэрролл отметила, что это решение завершает дело.
В мае CNN сообщала, что Министерство юстиции США начало расследование в отношении Кэрролл на предмет возможной дачи ложных показаний. Это связано с ее заявлениями 2022 года, когда она утверждала, что не получала финансовой помощи для подачи иска, хотя позже выяснилось, что миллиардер Рид Хоффман оплатил часть судебных расходов, говорится в материале.
Трамп заявил, что был признан виновным по делу, связанному с сексуальным насилием, из-за вредного совета своего адвоката. Таким образом он прокомментировал решение суда присяжных, который признал его виновным в совершении сексуального насилия в отношении Элизабет Джин Кэрролл.