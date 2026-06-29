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Суд отказал Трампу в пересмотре дела о домогательствах

Верховный суд Соединенных Штатов отказался рассматривать апелляцию президента страны Дональда Трампа по делу о сексуальных домогательствах, иск в рамках которого подала журналистка Элизабет Джин Кэрролл. Таким образом, высшая инстанция подтвердила решение присяжных, признавших Трампа виновным, сообщает NBC News.

Верховный суд Соединенных Штатов отказался рассматривать апелляцию президента страны Дональда Трампа по делу о сексуальных домогательствах, иск в рамках которого подала журналистка Элизабет Джин Кэрролл. Таким образом, высшая инстанция подтвердила решение присяжных, признавших Трампа виновным, сообщает NBC News.

Дело касается процесса, который Трамп проиграл в мае 2023 года, когда суд обязал его выплатить Кэрролл пять миллионов долларов. В январе 2024 года присяжные в другом процессе присудили истице еще 83,3 миллиона долларов за диффамацию (публичное распространение порочащей информации). Юристы президента продолжают оспаривать это решение в федеральном апелляционном суде. Верховный суд не объяснил причины отказа в рассмотрении апелляции по первому иску, а адвокат Кэрролл отметила, что это решение завершает дело.

В мае CNN сообщала, что Министерство юстиции США начало расследование в отношении Кэрролл на предмет возможной дачи ложных показаний. Это связано с ее заявлениями 2022 года, когда она утверждала, что не получала финансовой помощи для подачи иска, хотя позже выяснилось, что миллиардер Рид Хоффман оплатил часть судебных расходов, говорится в материале.

Трамп заявил, что был признан виновным по делу, связанному с сексуальным насилием, из-за вредного совета своего адвоката. Таким образом он прокомментировал решение суда присяжных, который признал его виновным в совершении сексуального насилия в отношении Элизабет Джин Кэрролл.

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