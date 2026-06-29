Суд отказал Трампу в пересмотре дела о домогательствах

Дело касается процесса, который Трамп проиграл в мае 2023 года, когда суд обязал его выплатить Кэрролл пять миллионов долларов. В январе 2024 года присяжные в другом процессе присудили истице еще 83,3 миллиона долларов за диффамацию (публичное распространение порочащей информации). Юристы президента продолжают оспаривать это решение в федеральном апелляционном суде. Верховный суд не объяснил причины отказа в рассмотрении апелляции по первому иску, а адвокат Кэрролл отметила, что это решение завершает дело.