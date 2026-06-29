Президент ФРГ Штайнмайер назвал стрельбу в немецком Штаде ужасным преступлением

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник, 29 июня, прокомментировал стрельбу, произошедшую в центре поддержки матери и ребенка в нижнесаксонском городе Штаде. Глава государства выразил глубокие соболезнования семьям погибших и назвал случившееся ужасным преступлением.
— Ужасное преступление в Штаде сегодня унесло жизни шести человек. Я глубоко потрясен масштабом насилия в месте, которое должно предоставлять защиту, — передает слова президента Германии ТАСС.
Погибли шесть человек. Правоохранители задержали троих подозреваемых, включая предполагаемого инициатора стрельбы. Согласно предварительной версии следствия, трагедия произошла на фоне личного конфликта. Версии, связанные с политическими или экстремистскими мотивами, полицией не рассматриваются.
Мужчина в американском штате Мичиган врезался в здание синагоги на автомобиле, после чего открыл стрельбу. Информации о пострадавших в результате стрельбы нет. Позже выяснилось, что подозреваемый в нападении на синагогу недавно потерял родных: они погибли в ходе ударов Израиля по Ливану.