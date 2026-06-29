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УМВД: в Калининграде поймали создателей чат-бота по продаже наркотиков

Молодые люди, как установили полицейские, не продавали наркотики, а только собирали за них деньги.

В Калининграде полицейские задержали двоих местных жителей по подозрению в мошенничестве с использованием мессенджера. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, причастность двоих жителей Калининграда к мошенничеству была установлена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.

«В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что подозреваемые создали чат-бот, в котором якобы продавались запрещенные вещества. При этом исполнять свою часть сделки фигуранты не планировали, а просто собирали переведенные денежные средства. Потенциальных клиентов заманивали рекламой, которую сами же наносили при помощи трафаретов на здания и объекты областного центра», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Молодые люди были задержаны с поличным во время проведения оперативных мероприятий в Московском районе.

В отношении 19-летнего задержанного и его 17-летнего подельника следователем возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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