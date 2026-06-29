УМВД: в Калининграде поймали создателей чат-бота по продаже наркотиков

«В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что подозреваемые создали чат-бот, в котором якобы продавались запрещенные вещества. При этом исполнять свою часть сделки фигуранты не планировали, а просто собирали переведенные денежные средства. Потенциальных клиентов заманивали рекламой, которую сами же наносили при помощи трафаретов на здания и объекты областного центра», — сообщили в пресс-службе ведомства.