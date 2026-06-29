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В Севастополе ограничили подачу электричества в некоторых районах города

Развожаев заявил, что временное ограничение на подачу электричества в Севастополе введено для устранения перегрузки в сетях.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких районах Севастополя ввели ограничения на подачу электроснабжения вечером в понедельник, 29 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная», — написал он в личном канале в мессенджере MAX.

Как сообщил Развожаев, мера необходима для устранения перегрузки в электрических сетях за пределами региона. Это позволит избежать возникновения аварий во всей энергосистеме.

Ранее KP.RU сообщал, что в городе уже вводили временные ограничения на подачу электричества для жителей города. Они были сняты после того, как энергетикам удалось оперативно стабилизировать ситуацию из-за возникших сбоев в работе сетей.

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