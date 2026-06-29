В Севастополе ограничили подачу электричества в некоторых районах города

В нескольких районах Севастополя ввели ограничения на подачу электроснабжения вечером в понедельник, 29 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная», — написал он в личном канале в мессенджере MAX.
Как сообщил Развожаев, мера необходима для устранения перегрузки в электрических сетях за пределами региона. Это позволит избежать возникновения аварий во всей энергосистеме.
Ранее KP.RU сообщал, что в городе уже вводили временные ограничения на подачу электричества для жителей города. Они были сняты после того, как энергетикам удалось оперативно стабилизировать ситуацию из-за возникших сбоев в работе сетей.