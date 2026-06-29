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Наташу Королеву задержали в фойе кинотеатра: Маликов улыбался

Певица Наташа Королева появилась на показе российского фильма. В какой-то момент около красной дорожки её настигло большое количество поклонников, преимущественно детей с родителями. Наташе ничего не оставалось делать, как устроить музыкальный перформанс. Песня «Маленькая страна» зашла на ура. Королеву задержали ещё на несколько минут, так что она чуть не опоздала на показ. Кстати, проходящий мимо Дмитрий Маликов заинтересованно улыбался, глядя на происходящее. Смотрите неожиданный перформанс в исполнении Наташи Королевой.

Певица Наташа Королева появилась на показе российского фильма. В какой-то момент около красной дорожки её настигло большое количество поклонников, преимущественно детей с родителями. Наташе ничего не оставалось делать, как устроить музыкальный перформанс. Песня «Маленькая страна» зашла на ура. Королеву задержали ещё на несколько минут, так что она чуть не опоздала на показ. Кстати, проходящий мимо Дмитрий Маликов заинтересованно улыбался, глядя на происходящее. Смотрите неожиданный перформанс в исполнении Наташи Королевой.