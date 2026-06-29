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Бывшая участница «Дома-2» Солнце вышла в свет спустя 20 лет: сильно изменилась

Одна из ярких участниц проекта «Дом-2» времен Бузовой Ольга Солнце неожиданно для многих появилась на вечеринке, устроенной Павлом Деревянко. Не известно, что именно связывает её с Павлом, но бывшая участница на тусовке с Деревянко общалась активно. Впрочем, народ обсуждал не только вечеринку у Павла, но и то, как изменилась Ольга спустя больше , чем 20 лет, когда она принимала участие в телешоу. Кто-то сделал вывод, что годы над ней не властны, а кто-то посчитал, что Солнце уже совсем другая. Вы можете сами оценить бывшую участницу скандальной телестройки.

Одна из ярких участниц проекта «Дом-2» времен Бузовой Ольга Солнце неожиданно для многих появилась на вечеринке, устроенной Павлом Деревянко. Не известно, что именно связывает её с Павлом, но бывшая участница на тусовке с Деревянко общалась активно. Впрочем, народ обсуждал не только вечеринку у Павла, но и то, как изменилась Ольга спустя больше , чем 20 лет, когда она принимала участие в телешоу. Кто-то сделал вывод, что годы над ней не властны, а кто-то посчитал, что Солнце уже совсем другая. Вы можете сами оценить бывшую участницу скандальной телестройки.