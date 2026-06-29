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Бразилия победила Японию со счетом 2:1 в 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Бразилии обыграла команду Японии со счетом 2:1 в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Победный гол бразильский нападающий Габриэл Мартинелли забил на шестой добавленной минуте к основному времени матча.

Сборная Бразилии обыграла команду Японии со счетом 2:1 в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Победный гол бразильский нападающий Габриэл Мартинелли забил на шестой добавленной минуте к основному времени матча.

Счет в игре открыла сборная Японии. На 29-й минуте гол забил полузащитник Кайсю Сано. Сборная Бразилии смогла отыграться только во втором тайме. На 56-й минуте отличился опорный полузащитник Каземиро.

Соперником сборной Бразилии в ⅛ финала чемпионата мира станет победитель пары: Кот-д’Ивуар — Норвегия. Матч между этими сборными состоится завтра, 30 июня, в 19:00 мск.