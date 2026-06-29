Знакомые герои в образе людей: что известно о фильме «Смешарики. Сквозь вселенные»

Крош и Ежик находят в Ромашковой долине загадочное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — не мультяшные шарообразные животные, а дети, которые летят на Марс на космическом корабле для воссоединения с родителями. На Красной планете возводят первый город, где уже год работают ведущие инженеры. Однако когда корабль терпит бедствие, герои понимают, что находятся не в игре, а в другой вселенной. Теперь их ждут удивительные приключения межпланетного масштаба.