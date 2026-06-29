Знакомые герои в образе людей: что известно о фильме «Смешарики. Сквозь вселенные»

6 августа состоится премьера полнометражного фильма «Смешарики. Сквозь вселенные», сочетающего мультипликацию и реальную киносъемку. Сценаристом картины стал известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Что еще известно о ленте — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
Крош и Ежик находят в Ромашковой долине загадочное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — не мультяшные шарообразные животные, а дети, которые летят на Марс на космическом корабле для воссоединения с родителями. На Красной планете возводят первый город, где уже год работают ведущие инженеры. Однако когда корабль терпит бедствие, герои понимают, что находятся не в игре, а в другой вселенной. Теперь их ждут удивительные приключения межпланетного масштаба.
В ролях.
Сергей Федоров — Женя Дивов (Ежик);Дмитрий Калихов — Кирилл Дивов (Крош);Антонина Бойко — Аня Дивова (Нюша);Николай Добрынин — Андрей Лукин, капитан космолета (Копатыч);Ян Цапник — Константин Рыбаков, разработчик двигателей (Лосяш);Иван Агапов — Фридрих Кофман, инженер космолета (Пин);Людмила Артемьева — Мария Семенова, педиатр космолета (Совунья);Александр Лыков — Лазарчук, маэстро (Кар-Карыч);Тимофей Кочнев — Роман Злотников, курсант космофлота (Бараш);Надежда Михалкова — мать Кирилла, Жени и Ани;Александр Устюгов — отец Кирилла, Жени и Ани;Антон Виноградов — голос Кроша;Владимир Постников — голос Ежика;Светлана Письмиченко — голос Нюши;Вадим Бочанов — голос Бараша;Сергей Мардарь — голос Совуньи и Кар-Карыча;Михаил Черняк — голос Пина, Копатыча и Лосяша.
Кто снимал:
продюсеры — Илья Попов, Юлия Николаева и Татьяна Павлова;режиссеры — Андрей Мармонтов и Илья Максимов;сценарист — Сергей Лукьяненко.
Факты о фильме.
В фильме, как и в оригинальном мультсериале, зритель увидит множество отсылок к мировому кинематографу и узнаваемый стилистический почерк «Смешариков».Съемки картины проходили в Краснодаре и Москве. Художники, работавшие над лентой, превратили два самых крупных павильона «Мосфильма» в настоящий космический корабль. Писатель Сергей Лукьяненко, ставший сценаристом фильма, появится в нем в одной из эпизодических ролей. По словам создателей картины, при подборе актеров для человеческих образов смешариков они больше опирались не на внешнее сходство с персонажами, а на «эмоциональное попадание в образ». Первым утвержденным актером стал Тимофей Кочнев, сыгравший «очеловеченного» Бараша.
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