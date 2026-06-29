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Бразилия вырвала победу у Японии в добавленное время и вышла в ⅛ ЧМ

Бразильские футболисты переиграли сборную Японии в матче 1/16 финала чемпионата мира. Встреча в Хьюстоне (штат Техас) на NRG Stadium и завершилась со счётом 2:1.

Источник: Life.ru

Японцы открыли счет уже на 20-й минуте усилиями полузащитника Кайсю Сано («Майнц»). Южноамериканцы долго не могли подобрать ключи к обороне соперника.

Перелом наступил после перерыва. На 56-й минуте хавбек Каземиро («Манчестер Юнайтед») восстановил равенство, поразив ворота оппонентов.

Основное время катилось к ничьей, но развязка получилась драматичной. Уже в добавленные секунды (90+6) нападающий Габриэль Мартинелли («Арсенал») забил победный мяч.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос провёл на поле всю встречу, его одноклубник Луис Энрике, как и Неймар, остался в запасе.

Матч обслуживал итальянский арбитр Маурицио Мариани. Игру посетили 68 777 зрителей.

На групповом этапе бразильцы финишировали первыми в квартете С. Их соперник по 1/16 финала занял вторую строчку в группе F.

В ⅛ финала победители сыграют с сильнейшим в паре Норвегия — Кот-д’Ивуар. Этот поединок состоится 30 июня. Встреча второго раунда плей-офф с участием Бразилии назначена на 5 июля.

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