Бразилия вырвала победу у Японии в добавленное время и вышла в ⅛ ЧМ

Японцы открыли счет уже на 20-й минуте усилиями полузащитника Кайсю Сано («Майнц»). Южноамериканцы долго не могли подобрать ключи к обороне соперника.
Перелом наступил после перерыва. На 56-й минуте хавбек Каземиро («Манчестер Юнайтед») восстановил равенство, поразив ворота оппонентов.
Основное время катилось к ничьей, но развязка получилась драматичной. Уже в добавленные секунды (90+6) нападающий Габриэль Мартинелли («Арсенал») забил победный мяч.
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос провёл на поле всю встречу, его одноклубник Луис Энрике, как и Неймар, остался в запасе.
Матч обслуживал итальянский арбитр Маурицио Мариани. Игру посетили 68 777 зрителей.
На групповом этапе бразильцы финишировали первыми в квартете С. Их соперник по 1/16 финала занял вторую строчку в группе F.
В ⅛ финала победители сыграют с сильнейшим в паре Норвегия — Кот-д’Ивуар. Этот поединок состоится 30 июня. Встреча второго раунда плей-офф с участием Бразилии назначена на 5 июля.
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