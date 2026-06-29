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МЧС предупредило о повышении уровня воды до неблагоприятных отметок на реке Кубань

Уровень воды в среднем течении реки Кубань 30 июня и 1 июля может подниматься до неблагоприятных отметок в некоторых местах. Об этом предупреждает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Уровень воды в среднем течении реки Кубань 30 июня и 1 июля может подниматься до неблагоприятных отметок в некоторых местах. Об этом предупреждает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Ведомство призывает не находиться рядом с реками, пристальнее следить за детьми и окружающей обстановкой. Опасность подъема воды в реках Краснодарского края существовала с 26 по 28 июня, сообщали в МЧС.

Дамба реки Кубань в районе хутора Западного прорвалась в начале июня. Власти региона сообщали, что ущерб получили посевы пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, подсолнечника, льна, рапса. Общая площадь погибшего урожая составила 2,2 тыс. га. Власти Крымского района Краснодарского края объявили режим чрезвычайной ситуации из-за затопления территории.

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