Число видов насекомых на Земле недооценивают примерно в три раза

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международный коллектив биологов проанализировал структуру ДНК большого числа тропических ос-наездников и пришел к выводу, что общее число видов насекомых на Земле составляет не 6 млн, как предполагали ученые в прошлом, а порядка 14−20 млн. Об этом сообщила пресс-служба американского Корнеллского университета.
«На сегодняшний день нам известно около 1,2 млн видов насекомых. Теперь мы знаем, что число еще не открытых и изученных видов существенно выше предыдущих оценок. Это говорит о том, что масштабы быстрого сокращения в численности насекомых, фиксируемого по всему миру, существенным образом недооцениваются», — заявила доцент Корнеллского университета Лаура Гузман, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу при изучении насекомых, обитающих на территории природоохранной зоны Гуанакасте, расположенной на северо-западе Коста-Рики. За последние годы биологи обнаружили в этом регионе Центральной Америки свыше 10 тыс. видов насекомых, значительная часть которых не встречается в других уголках Нового Света и всей планеты в целом.
Исследователи воспользовались этим большим биоразнообразием для оценки общего числа видов насекомых на Земле при помощи разработанной ими методики, основанной на геномном анализе и простой математической закономерности. В ее основе лежит идея о том, что ученым обычно удается поймать и изучить лишь небольшую долю от общего видового разнообразия насекомых при помощи ловушек, применяемых натуралистами при поиске новых видов.
Число остальных, еще не пойманных и не изученных видов насекомых, можно определить по тому, насколько сильно отличается структура некоторых изменчивых участков ДНК в геномах представителей одних и тех же родов, подсемейств или семейств беспозвоночных. Руководствуясь этой идеей, Гузман и ее коллеги изучили геномы 1,5 тыс. видов и 11,3 тыс. особей ос-наездников из подсемейства Microgastrinae, пойманных на территории Коста-Рики.
Последующий анализ генома этих ос указал на то, что глобальное видовое разнообразие и общее число видов насекомых на Земле сильно недооценивается. По самым консервативным оценкам ученых, их общее число может составлять от 14 млн до 20 млн, что примерно в два или три раза больше предыдущих оценок, причем сами ученые предполагают, что на Земле существует 17,3−20,3 млн видов насекомых. Это подчеркивает необходимость дальнейшей катологизации беспозвоночной фауны Земли, подытожили биологи.