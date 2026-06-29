Число видов насекомых на Земле недооценивают примерно в три раза

Последующий анализ генома этих ос указал на то, что глобальное видовое разнообразие и общее число видов насекомых на Земле сильно недооценивается. По самым консервативным оценкам ученых, их общее число может составлять от 14 млн до 20 млн, что примерно в два или три раза больше предыдущих оценок, причем сами ученые предполагают, что на Земле существует 17,3−20,3 млн видов насекомых. Это подчеркивает необходимость дальнейшей катологизации беспозвоночной фауны Земли, подытожили биологи.