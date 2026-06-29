Онлайн-сервисы предупредили россиян об отключении входа через Apple и Google

— С 6 июля вход через Apple ID и Google станет недоступен по требованию закона № 149-ФЗ. Привяжите номер телефона, чтобы сохранить профиль, — приводят в материале одно из сообщений.
Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 июня, подписал закон об административных штрафах размером до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты. За неисполнение этого требования грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 до 700 тысяч рублей для юридических лиц.
Ранее приложение «ВКонтакте» удалили из App Store. В тот же день приложения «Одноклассники», VK Video, «VK мессенджер», VK Music и «VK знакомства» пропали из российского магазина приложений Apple.
3 июня национальный мессенджер МАКС тоже удалили из App Store. Он больше недоступен для скачивания в магазине приложений Apple. При попытке обновления появляется сообщение об ошибке. Минцифры России тем временем ведет переговоры с американской корпорацией Apple по поводу восстановления российского мессенджера МАКС в магазине приложений App Store.