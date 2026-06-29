Онлайн-сервисы предупредили россиян об отключении входа через Apple и Google

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 июня, подписал закон об административных штрафах размером до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты. За неисполнение этого требования грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 до 700 тысяч рублей для юридических лиц.