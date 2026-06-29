В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

Режим временного ограничения электроснабжения сняли в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Перегруз электрических сетей за пределами нашего региона ликвидирован», — написал Развожаев.
Губернатор добавил, что пока лучше не включать все электроприборы в квартире одновременно.
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