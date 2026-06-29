Исраэль Кац: Война возобновится при недовольстве Трампа или атаке на Израиль

Глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац в интервью телеканалу N12 допустил возможность начала нового этапа военного противостояния с Ираном. По словам министра, сценарий возобновления активных боевых действий вероятен в двух случаях: если Тегеран предпримет атаку на израильскую территорию, либо если президент США Дональд Трамп сочтет дипломатические пути урегулирования отношений с Ираном исчерпанными.