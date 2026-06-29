Исраэль Кац: Война возобновится при недовольстве Трампа или атаке на Израиль

Глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац в интервью телеканалу N12 допустил возможность начала нового этапа военного противостояния с Ираном. По словам министра, сценарий возобновления активных боевых действий вероятен в двух случаях: если Тегеран предпримет атаку на израильскую территорию, либо если президент США Дональд Трамп сочтет дипломатические пути урегулирования отношений с Ираном исчерпанными.
США и Иран 28 июня вновь обменялись ударами. Американская армия в ответ на «продолжающуюся иранскую агрессию» нанесла удары по нескольким целям на территории исламской республики. Иранские силы применили ударный беспилотник и поразили танкер под панамским флагом.
Утром 29 июня появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить взаимные удары и обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив. Предварительно, 30 июня стороны планируют встретиться в столице Катара Дохе, чтобы обсудить вопросы по Ормузскому проливу, передает Reuters.