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Исраэль Кац: Война возобновится при недовольстве Трампа или атаке на Израиль

Глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац в интервью телеканалу N12 допустил возможность начала нового этапа военного противостояния с Ираном. По словам министра, сценарий возобновления активных боевых действий вероятен в двух случаях: если Тегеран предпримет атаку на израильскую территорию, либо если президент США Дональд Трамп сочтет дипломатические пути урегулирования отношений с Ираном исчерпанными.

Глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац в интервью телеканалу N12 допустил возможность начала нового этапа военного противостояния с Ираном. По словам министра, сценарий возобновления активных боевых действий вероятен в двух случаях: если Тегеран предпримет атаку на израильскую территорию, либо если президент США Дональд Трамп сочтет дипломатические пути урегулирования отношений с Ираном исчерпанными.

— Боевые действия с Ираном возобновятся либо потому, что Трамп решит, что переговоры исчерпаны, либо потому, что Иран обстреляет Израиль, — сказала Кац.

США и Иран 28 июня вновь обменялись ударами. Американская армия в ответ на «продолжающуюся иранскую агрессию» нанесла удары по нескольким целям на территории исламской республики. Иранские силы применили ударный беспилотник и поразили танкер под панамским флагом.

Утром 29 июня появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить взаимные удары и обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив. Предварительно, 30 июня стороны планируют встретиться в столице Катара Дохе, чтобы обсудить вопросы по Ормузскому проливу, передает Reuters.

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