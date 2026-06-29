Пять спален, тренажёрка и бильярдная: Лерчек переехала в особняк на Новой Риге за 180 млн рублей

Ранее эту недвижимость выставляли на продажу за 180 миллионов рублей, однако позже объявление сняли. Пока неизвестно, приобрела ли Лерчек особняк или арендует его, как предыдущее жильё. До этого она с семьёй жила в доме подруги, которая не брала с неё плату за проживание.