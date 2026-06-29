Врач Умнов предупредил о последствиях употребления кофе натощак

Гортань может быть заблокирована и резко обожжена желчью, что иногда приводит к серьезному затруднению дыхания. В подобных экстренных ситуациях человеку может потребоваться срочная медицинская помощь, так как обычные средства от изжоги редко оказываются под рукой.