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Врач Умнов предупредил о последствиях употребления кофе натощак

Врач Александр Умнов заявил, что кофе на пустой желудок может влиять на сердце и давление.

Источник: Аргументы и факты

Утреннее употребление кофе на голодный желудок может привести к тяжелым последствиям для пищеварения и работы сердца. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Напиток вызывает мощную реакцию в виде резкого выброса желудочного сока, что неизбежно приводит к сильным болям и изжоге. Врач предупредил, что регулярное повторение такой практики способно спровоцировать развитие гастрита, образование язвы и спонтанные выбросы желчи.

Гортань может быть заблокирована и резко обожжена желчью, что иногда приводит к серьезному затруднению дыхания. В подобных экстренных ситуациях человеку может потребоваться срочная медицинская помощь, так как обычные средства от изжоги редко оказываются под рукой.

Воздействие напитка на нервную систему выражается в значительном повышении уровня кортизола в организме. Это состояние вызывает резкую тревожность и нервозность, из-за чего невыспавшиеся люди начинают неадекватно реагировать на окружающих и маскировать свою усталость.

Крепкий кофе также способен негативно влиять на артериальное давление и частоту сердечных сокращений, что особенно опасно в жаркую погоду. Специалист добавил, что именно утренние часы фиксируют наибольшее количество вызовов скорой помощи из-за резких скачков давления и потери сознания в транспорте.

Ранее врач Ксения Шевцова заявила, что кофе может помочь при мигрени.