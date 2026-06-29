Врач Умнов предупредил о последствиях употребления кофе натощак

Утреннее употребление кофе на голодный желудок может привести к тяжелым последствиям для пищеварения и работы сердца. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
Напиток вызывает мощную реакцию в виде резкого выброса желудочного сока, что неизбежно приводит к сильным болям и изжоге. Врач предупредил, что регулярное повторение такой практики способно спровоцировать развитие гастрита, образование язвы и спонтанные выбросы желчи.
Гортань может быть заблокирована и резко обожжена желчью, что иногда приводит к серьезному затруднению дыхания. В подобных экстренных ситуациях человеку может потребоваться срочная медицинская помощь, так как обычные средства от изжоги редко оказываются под рукой.
Воздействие напитка на нервную систему выражается в значительном повышении уровня кортизола в организме. Это состояние вызывает резкую тревожность и нервозность, из-за чего невыспавшиеся люди начинают неадекватно реагировать на окружающих и маскировать свою усталость.
Крепкий кофе также способен негативно влиять на артериальное давление и частоту сердечных сокращений, что особенно опасно в жаркую погоду. Специалист добавил, что именно утренние часы фиксируют наибольшее количество вызовов скорой помощи из-за резких скачков давления и потери сознания в транспорте.
Ранее врач Ксения Шевцова заявила, что кофе может помочь при мигрени.