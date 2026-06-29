Мирра Андреева обыграла польку Линетт и вышла во второй круг Уимблдона

На данный момент Андреева располагается на пятой строчке рейтинга WTA. В её копилке — шесть одиночных трофеев, завоеванных на турнирах ассоциации. Главный успех пришёл к ней в июне: теннисистка впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема», став первой на Открытом чемпионате Франции. В 2024 году она также завоевала серебро Олимпийских игр в паре с Дианой Шнайдер.