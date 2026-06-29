Мирра Андреева обыграла польку Линетт и вышла во второй круг Уимблдона

Следующей противницей россиянки станет 30-летняя чешская спортсменка Барбора Крейчикова (38-я ракетка мира), переигравшая британку Ханну Клагман 6:1, 6:4.
На данный момент Андреева располагается на пятой строчке рейтинга WTA. В её копилке — шесть одиночных трофеев, завоеванных на турнирах ассоциации. Главный успех пришёл к ней в июне: теннисистка впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема», став первой на Открытом чемпионате Франции. В 2024 году она также завоевала серебро Олимпийских игр в паре с Дианой Шнайдер.
Линетт трижды побеждала на соревнованиях WTA, а её лучшим достижением на мэйджорах остаётся полуфинал Australian Open двухлетней давности.
Уимблдон проходит на травяных кортах и относится к турнирам «Большого шлема». Общий призовой фонд составляет 64,2 млн фунтов стерлингов. Соревнования завершатся 12 июля. Титул действующей чемпионки защищает Ига Свёнтек из Польши.
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