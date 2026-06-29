Полиция усилит охрану аэропорта Сеула из-за угроз тренеру после вылета с ЧМ

Южная Корея провалила групповой этап ЧМ-2026, хотя рассчитывала выйти в плей-офф. Команда стартовала с победы над Чехией, но затем проиграла Мексике и ЮАР, набрала 3 очка и не смогла пройти дальше даже как одна из лучших сборных, занявших третьи места. В Корее поражение вызвало жёсткую реакцию болельщиков и властей: президента страны возмутил ранний вылет, а в адрес бывшего наставника появились угрозы.