«Концлагерь создадим»: в Федерации гимнастики ответили на письмо против России

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова. Решение было принято после того, как Эмиль Бок, мэр румынского города Клуж-Напока, где проходили соревнования, заявил, что российская команда не сможет выступать на турнире с использованием национального флага и гимна. Международная федерация гимнастики позже сообщила, что приняла к сведению этот инцидент.