«Концлагерь создадим»: в Федерации гимнастики ответили на письмо против России

Первый вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов прокомментировал письмо 11 национальных федераций, выступивших против участия российских атлетов в международных соревнованиях. Он выразил резкое несогласие с позицией авторов обращения и подчеркнул необходимость официального диалога с руководством международной организации для защиты прав российских гимнастов.
— Давайте желтые звезды повесим, концлагерь создадим новый, — передает слова Титова «Советский спорт».
Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова. Решение было принято после того, как Эмиль Бок, мэр румынского города Клуж-Напока, где проходили соревнования, заявил, что российская команда не сможет выступать на турнире с использованием национального флага и гимна. Международная федерация гимнастики позже сообщила, что приняла к сведению этот инцидент.
Еще 24 мая Европейский гимнастический союз сообщил, что российские спортсменки выступят с флагом на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. При этом исполнительный комитет World Gymnastics отменил ограничения для российских спортсменов, разрешив им участвовать в своих турнирах с флагом и гимном.