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Заммэра Парижа обвинила США в жаре, накрывшей Францию

Заммэра Парижа по международным вопросам Одри Пульвар обвинила США в причастности к последствиям жары во Франции. Так она отреагировала на насмешки американцев над тем, что во французских домах редко установлены кондиционеры.

Источник: Life.ru

Пульвар заявила, что США как один из крупнейших источников выбросов парниковых газов несут значительную ответственность за глобальное потепление и его последствия. Чиновница также призвала американцев перестать давать советы Франции.

«Как второй крупнейший источник выбросов парниковых газов в мире, вы несёте значительную ответственность за глобальное потепление и последствия, которые мы во Франции испытываем. Так что, пожалуйста, хватит читать нам лекции. Просто начните выполнять свою часть работы», — написала она в соцсетях.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что Европа плохо переносит жару из-за отказа от российской электроэнергии. Именно из-за этого, по его мнению, странам ЕС пришлось снизить использование кондиционеров.

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