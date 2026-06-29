Заммэра Парижа обвинила США в жаре, накрывшей Францию

«Как второй крупнейший источник выбросов парниковых газов в мире, вы несёте значительную ответственность за глобальное потепление и последствия, которые мы во Франции испытываем. Так что, пожалуйста, хватит читать нам лекции. Просто начните выполнять свою часть работы», — написала она в соцсетях.