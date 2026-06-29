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Грозненский «Ахмат» усилился игроком сборной Мали

Малийский полузащитник Калиду Сидибе стал игроком грозненского «Ахмата». О переходе сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Источник: Life.ru

Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на три года. Сидибе уже присоединился к команде на сборах в Сербии. Последним клубом хавбека был французский «Генгам» из Лиги 2. Там он выступал три сезона, а в минувшем провёл 30 матчей во всех турнирах и забил два гола.

До «Генгама» Сидибе играл за «Париж», «Тулузу», «Шатору» и «Кевийи Руан». На его счету также два матча за сборную Мали.

Ранее Life.ru сообщал, что ФК «Зенит» пополнился бразильским форвардом Фелипе Аугусто. Для клуба это очередное усиление атакующей линии перед новым сезоном. Фелипе Аугусто стал восьмым бразильцем в составе петербургского клуба.

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