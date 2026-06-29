Мирра Андреева вышла во второй круг Wimbledon

В 1/32 финала российская пятая ракетка мира встретится с 30-летней чешкой Барборой Крейчиковой, которая по одному разу побеждала на Roland Garros (2021) и Wimbledon (2024). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она в феврале 2022 года поднялась на второе место, а сейчас стоит на 38-й позиции. Cчет личных встреч Андреевой и Крейчиковой — 3:1 в пользу россиянки.