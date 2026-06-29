Новости Калининграда: бензоочереди, приватизация газопровода и конец «народной дороги»

? В Светлогорске демонтировали бетонную дорогу, которую в течение восьми лет строил военный пенсионер Василий Перебейнос. Об ограничении движения на участке от перекрёстка с улицей Пригородной до дома № 3 по Мичурина местные власти сообщили еще в конце мая текущего года. Тогда же они уточнили, что капитальный ремонт проезжей части длиной 250 метров будет проводиться до 31 августа, и порекомендовали использовать для объезда перекрытого участка улицы Песочную, Степана Разина и Гоголя.