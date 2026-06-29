Новости Калининграда: бензоочереди, приватизация газопровода и конец «народной дороги»

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за понедельник, 29 июня.
Главные события дня:
? Для преодоления топливного кризиса в Калининградской области необходимо время. С таким заявлением в понедельник вечером в своем канале «Макс» выступил губернатор Алексей Беспрозванных, который заодно отчитался о своей встрече с вице-премьером Александром Новаком.
? Калининградские автомобильные грузоперевозчики и предприниматели испытывают определенные неудобства в связи с возникшим топливным кризисом, но ситуация не является катастрофической. Об этом рассказал генеральный директор компании «Сталена», президент Балтийского делового клуба Сергей Гоз корреспонденту «Нового Калининграда».
? В Светлогорске демонтировали бетонную дорогу, которую в течение восьми лет строил военный пенсионер Василий Перебейнос. Об ограничении движения на участке от перекрёстка с улицей Пригородной до дома № 3 по Мичурина местные власти сообщили еще в конце мая текущего года. Тогда же они уточнили, что капитальный ремонт проезжей части длиной 250 метров будет проводиться до 31 августа, и порекомендовали использовать для объезда перекрытого участка улицы Песочную, Степана Разина и Гоголя.
? Первый автобус в Светлогорске стал ходить с большим опозданием, на что «Новому Калининграду» пожаловались местные жители, которые в выходные и в понедельник были вынуждены ожидать автобуса значительно дольше обычного. В Группе компаний «СветлогорскАвто» признали проблему, уточнив что в выходные и в понедельник причины задержки автобусов были разными.
? Администрация Балтийского городского округа объявила электронный аукцион по приватизации газопровода высокого давления от АГРС к Балтийску, а также связанных с ним объектов газоснабжения и трех земельных участков. Начальная цена лота составляет 421,53 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале «РТС-тендер».
? В Светлогорске на улице Пионерской снесли комплекс хлебокомбината, на месте которого, как сообщалось ранее, должен появиться среднеэтажный жилой дом. Согласно архивной справке ГАКО, комплекс на улице Пионерский был построен в советское время (точная дата не называется из-за частичной утраты архивных документов) в связи с ростом числа населения, открытия новых санаториев, пансионатов, столовых и точек общественного питания. Подчинялся он Калининградскому областному управлению пищевой промышленности.
Публикации «Нового Калининграда».
? Топливный кризис докатился до Калининградской области 24−25 июня — по оценкам региональных властей, потребление бензина возросло в два раза. Резко возросший спрос вполне ожидаемо привел к дефициту и очередям на АЗС. Корреспонденты «Нового Калининграда» вечером в воскресенье, 28 июня, провели очередной мониторинг цен на автозаправочных станциях, а в первой половине понедельника, 29 июня, пешком обошли некоторые заправки в Московском районе и в районе Горького и Сельмы.
? В Калининграде вечером 27 июня впервые прошёл фестиваль «Янтарные паруса», посвящённый выпускникам школ. Праздник состоялся в акватории Преголи между островом Канта, Музеем Мирового океана и Музеем изобразительных искусств. Вечер открыл Калининградский областной симфонический оркестр, после чего состоялось награждение лучших выпускников региона. Завершился фестиваль водно-световым шоу «Янтарные паруса», центральной частью которого стало художественное «дефиле яхт» в сопровождении музыки, световых и пиротехнических эффектов.
? В пятницу, 26 июня, в Закхаймских воротах открылась выставка «Живой архив» (6+), на которой представлены работы калининградских фотографов прошлого и настоящего. Корреспонденты «Нового Калининграда», прогулявшись по улочкам советского и постсоветского Калининграда, немало удивились тому, что за прошедшие десятилетия наш город изменился и не изменился одновременно.
Обзор подготовил Иван Марков. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».