Бразилия обыграла Японию и прошла в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Бразилии обыграла национальную команду Японии со счетом 2:1 и прошла в ⅛ финала ЧМ-2026. Игра состоялась в понедельник, 29 июня.
У бразильцев голами отличились Каземиро и Габриэл Мартинелли, у Японии — Кайшу Сано.
В ⅛ финала команда Карло Анчелотти встретится с победителем встречи Кот-д’Ивуар — Норвегия.
Сборная Канады в воскресенье, 28 июня, обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Альфонсо Дэвис, защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии», провел первый матч на мундиале после травмы. Он вышел на замену на 75-й минуте и весь остаток встречи играл с капитанской повязкой.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в свою очередь поручил министерству культуры, спорта и туризма выяснить, почему сборная не смогла преодолеть групповой этап ЧМ-2026.
Уругвайская федерация футбола отменила командный рейс с ЧМ-2026 — все из-за проигрыша сборной в матче с Испанией. Игрокам и тренерам сказали добираться домой самостоятельно.
При этом команда из Испании установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в официальных матчах. После победы над Уругваем сборная достигла отметки в 34 встречи.