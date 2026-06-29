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Бразилия обыграла Японию и прошла в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Бразилии обыграла национальную команду Японии со счетом 2:1 и прошла в ⅛ финала ЧМ-2026. Игра состоялась в понедельник, 29 июня.

Сборная Бразилии обыграла национальную команду Японии со счетом 2:1 и прошла в ⅛ финала ЧМ-2026. Игра состоялась в понедельник, 29 июня.

У бразильцев голами отличились Каземиро и Габриэл Мартинелли, у Японии — Кайшу Сано.

В ⅛ финала команда Карло Анчелотти встретится с победителем встречи Кот-д’Ивуар — Норвегия.

Сборная Канады в воскресенье, 28 июня, обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Альфонсо Дэвис, защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии», провел первый матч на мундиале после травмы. Он вышел на замену на 75-й минуте и весь остаток встречи играл с капитанской повязкой.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в свою очередь поручил министерству культуры, спорта и туризма выяснить, почему сборная не смогла преодолеть групповой этап ЧМ-2026.

Уругвайская федерация футбола отменила командный рейс с ЧМ-2026 — все из-за проигрыша сборной в матче с Испанией. Игрокам и тренерам сказали добираться домой самостоятельно.

При этом команда из Испании установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в официальных матчах. После победы над Уругваем сборная достигла отметки в 34 встречи.

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