Стрелком в Штаде оказался 45-летний немец турецкого происхождения

Как пишет Der Spiegel, мужчина мог открыть стрельбу из-за конфликта по вопросу опекунства над трехмесячной дочерью. В центре помощи несовершеннолетним, где произошла стрельба, у него была назначена встреча, на которой должен был решиться вопрос об опеке. Вместе с ребенком там находилась и мать, они не пострадали.