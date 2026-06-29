Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрелком в Штаде оказался 45-летний немец турецкого происхождения

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в немецком городе Штад, во время которой погибли шесть человек.

Источник: РБК

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в немецком городе Штад, во время которой погибли шесть человек. Задержанный — 45-летний житель ФРГ турецкого происхождения, сообщает Tagesschau со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, преступник проживал в Ганновере. После преступления он попытался скрыться на автомобиле, однако был задержан полицией.

Как пишет Der Spiegel, мужчина мог открыть стрельбу из-за конфликта по вопросу опекунства над трехмесячной дочерью. В центре помощи несовершеннолетним, где произошла стрельба, у него была назначена встреча, на которой должен был решиться вопрос об опеке. Вместе с ребенком там находилась и мать, они не пострадали.

Стрельба в центре для молодежи произошла 29 июня в городе Штад, расположенном в земле Нижняя Саксония. По уточненным данным правоохранителей, погибли шесть человек: двое мужчин и четыре женщины — все сотрудники центра, передает Tagesschau.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше