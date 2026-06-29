Стрелком в Штаде оказался 45-летний немец турецкого происхождения

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в немецком городе Штад, во время которой погибли шесть человек. Задержанный — 45-летний житель ФРГ турецкого происхождения, сообщает Tagesschau со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным полиции, преступник проживал в Ганновере. После преступления он попытался скрыться на автомобиле, однако был задержан полицией.
Как пишет Der Spiegel, мужчина мог открыть стрельбу из-за конфликта по вопросу опекунства над трехмесячной дочерью. В центре помощи несовершеннолетним, где произошла стрельба, у него была назначена встреча, на которой должен был решиться вопрос об опеке. Вместе с ребенком там находилась и мать, они не пострадали.
Стрельба в центре для молодежи произошла 29 июня в городе Штад, расположенном в земле Нижняя Саксония. По уточненным данным правоохранителей, погибли шесть человек: двое мужчин и четыре женщины — все сотрудники центра, передает Tagesschau.
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