Альберт Логинов стал помощником Алексея Исакова в ХК «Торпедо»

На тренерском пути Альберта Леонидовича с 2006 года, кроме «Ижстали», были «Молот-Прикамье»/ «Молот» (Пермь), ХК «Челны» (Набережные Челны), «Северсталь» (Череповец)… С 2018-го Логинов трудился главным тренером «Зауралья» (Курган), «Металлурга» (Новокузнецк), «Молота», «Бурана» (Воронеж) и «Дизеля» (Пенза). Вместе с пермским клубом был бронзовым призёром чемпионата ВХЛ, а с курганским — полуфиналистом розыгрыша Кубка Петрова. В ноябре 2024-го руководство «Дизеля» отправило рулевого в отставку, после чего Логинов работал ассистентом главного тренера «Ижстали».