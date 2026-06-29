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Альберт Логинов стал помощником Алексея Исакова в ХК «Торпедо»

56-летнему специалисту предстоит работа с защитниками.

Источник: Нижегородская правда

Новый тренер, заменив в нижегородском хоккейном клубе Игоря Уланова, будет отвечать за действия обороны.

Логинов в бытность игроком становился бронзовым призёром Межнациональной хоккейной лиги (1996) и Континентального Кубка (1999). Тогда он был защитником омского «Авангарда», за который выступал семь сезонов. Закончил игровую карьеру 20 лет назад в родной ижевской «Ижстали».

На тренерском пути Альберта Леонидовича с 2006 года, кроме «Ижстали», были «Молот-Прикамье»/ «Молот» (Пермь), ХК «Челны» (Набережные Челны), «Северсталь» (Череповец)… С 2018-го Логинов трудился главным тренером «Зауралья» (Курган), «Металлурга» (Новокузнецк), «Молота», «Бурана» (Воронеж) и «Дизеля» (Пенза). Вместе с пермским клубом был бронзовым призёром чемпионата ВХЛ, а с курганским — полуфиналистом розыгрыша Кубка Петрова. В ноябре 2024-го руководство «Дизеля» отправило рулевого в отставку, после чего Логинов работал ассистентом главного тренера «Ижстали».

— Альберт Леонидович — опытный специалист, который помимо практики глубоко погружён в теорию, много работает над видеоанализом и продолжает развиваться. Наш выбор обусловлен, главным образом, мнением Алексея Геннадьевича Исакова, который имеет чёткое представление о работе тренерского штаба в обновлённом составе и распределении обязанностей между помощниками. Мы уверены, что тренерский штаб успешно выполнит поставленные задачи, — резюмировал генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга.

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