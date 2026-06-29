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Жара постепенно отступает: в Калининградскую область 30 июня заглянут дожди

Столбик термометра притормозит на отметке +28.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области во вторник, 30 июня, столбик термометра не поднимется выше 28 градусов тепла. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Температура воздуха ночью +17…+21°C, днём +23…+28°C. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Местами возможны кратковременные дожди.

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