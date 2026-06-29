Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему SHAMAN разошелся с женой в Год семьи: колкая шутка-оправдание от артиста

SHAMAN рассказал о причинах своего развода в Год семьи.

Источник: Комсомольская правда

Заслуженный артист РФ Ярослав SHAMAN Дронов объяснил, почему не стал откладывать развод из-за объявленного в России Года семьи. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

По словам артиста, решение было связано с личными обстоятельствами. Дронов отметил, что в таких вопросах важны не символические даты, а отношения между людьми.

«Вот такая ситуация произошла в твоей личной жизни, тем более в год семьи. Нужно было подождать года развода? Я думаю, не будет его в России, поэтому тут ничего не дождешься», — сказал Дронов.

Певец добавил, что в Год семьи начал отношения с нынешней супругой Екатериной Мизулиной. По его словам, они стали встречаться в конце декабря 2024 года, а позже поженились.

«SHAMAN тоже живой человек, и у него есть сердце, и сердцу не прикажешь. Повторюсь, зачем было ждать конца года (для развода — прим.ред.), идти на сделку со своей совестью? И самое главное, в угоду кому?» — сказал он.

Напомним, SHAMAN и Мизулина сыграли свадьбу в Донецке. Для главы «Лиги безопасного интернета» этот брак стал первым, для артиста — третьим. До этого Дронов был женат на Елене Мартыновой, с которой развелся после семи лет брака.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше