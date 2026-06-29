Андреева разобралась с полькой и шагнула во второй круг Уимблдона

Первая ракетка России Мирра Андреева начала свой путь на Уимблдонском турнире с уверенной победы. В стартовом раунде пятый номер рейтинга WTA одолела польскую теннисистку Магду Линетт, занимающую 59-е место в мировой классификации, со счётом 7:5, 6:4. Следующей соперницей 19-летней россиянки станет победительница пары Яна Фетт — Ольга Данилович.
Вслед за Андреевой путёвку во второй круг завоевала Анна Калинская. 20-я ракетка мира в двух партиях переиграла ещё одну представительницу Польши Магдалену Френх (44-й номер рейтинга) — 7:6 (7:5), 6:4. Матч продлился 1 час 49 минут, за которые Калинская реализовала три брейк-пойнта из восьми. Её соперницей во втором раунде станет Франческа Джонс из Великобритании или Диан Парри из Франции.
Неудачно стартовала на лондонском «мэйджоре» Анастасия Захарова. 85-я ракетка мира уступила девятой ракетке планеты чешке Каролине Муховой со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась менее часа — Мухова оформила победу за 58 минут, выполнив десять подач навылет и не допустив ни одной двойной ошибки. Чешка вышла во второй круг, где сыграет с китаянкой Чжэн Шуай.
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