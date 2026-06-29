Андреева разобралась с полькой и шагнула во второй круг Уимблдона

Вслед за Андреевой путёвку во второй круг завоевала Анна Калинская. 20-я ракетка мира в двух партиях переиграла ещё одну представительницу Польши Магдалену Френх (44-й номер рейтинга) — 7:6 (7:5), 6:4. Матч продлился 1 час 49 минут, за которые Калинская реализовала три брейк-пойнта из восьми. Её соперницей во втором раунде станет Франческа Джонс из Великобритании или Диан Парри из Франции.