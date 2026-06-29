В МХТ имени А. П. Чехова прошел вечер памяти Игоря Золотовицкого

«Можно знать его всего 10 дней — и уверяю вас, за эти дни у вас найдется 10 историй. А поскольку мы с Игорем дружили ровно 25 лет, то моих историй — 25, умноженные на 365 дней. Самое важное — это выработавшийся условный рефлекс, который невозможно ничем компенсировать. Это такая пустота, которую ничем не заполнить. Простое физическое действие: взять телефон. Я не могу этого не делать. Потому что, наверное, не было ни дня, чтобы мы не созвонились и кого-нибудь не обсудили — или, наоборот, не похвалили. Мы общались невероятно много. И привыкнуть к этому отсутствию совершенно не получается. Друзья — люди штучные, их не так много. И когда уходит твой второй за жизнь партнер, очень важный для тебя человек, — это огромная потеря», — вспомнил Золотовицкого его друг народный артист РФ Юрий Стоянов. Актера он назвал «службой спасения МХТ», поскольку каждый мог обратиться к Золотовицкому за помощью, и тот никогда не отказывал. «Он обладал безумными человеческими связями, и не по принципу “ты — мне, я — тебе”, а он действительно со всеми дружил. По-настоящему. Я даже не знаю, вместит ли этот зал всех друзей, которые придут сегодня вечером», — добавил он.