В МХТ имени А. П. Чехова прошел вечер памяти Игоря Золотовицкого

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Памятный вечер «Мой друг Игорь Золотовицкий» состоялся на Основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова, передает корреспондент ТАСС. Режиссером вечера выступил заслуженный артист РФ Евгений Писарев.
«Наши отношения с Игорем Яковлевичем складывались, как и в истории отношений всех людей, кто общался с ним, очень дружественно и фантазийно. Все общение складывается из двух компонентов — это человеческие характеристики и функциональные. Их у Игоря Яковлевича было сполна. И, мне кажется, мы достаточно быстро нашли общий юморной человеческий язык. Нам хочется, чтобы вечер был и содержательным, и легким, и незанудным. То, чего Игорь Яковлевич хотел бы больше всего», — сказал журналистам в начале вечера художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова народный артист России Константин Хабенский.
Открыли вечер воспоминания режиссера Евгения Гришковца — друга Золотовицкого. «С нами случилось чудо, а чудо нельзя проанализировать», — сказал он про актера. После на сцену вышли выпускники школы-студии МХАТ и исполнили песню группы Альянс «На заре». О поколении актеров, воспитанных Золотовицким, вспомнил народный артист РФ Авангард Леонтьев. «В этом зале очень много выпускников школы-студии. Именно благодаря Игорю в них нет ни капли цинизма. Более того — в них есть трепет и доброта», — подчеркнул он.
Со сцены также звучали воспоминания самого артиста из детства и юности: о землетрясении в Ташкенте, о семейных застольях, где собиралось порядка 60 человек, о первых шагах на театральном поприще: «Пошел записываться в шахматный кружок, а оказался в драматическом. С тех пор в шахматы не играю» или «Поехал в Москву с дыней для Олега Ефремова. Так и не отдал. Съели в общежитии». Видеообращение записал и народный артист России, основатель и художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин. «Он человек Бога и послан нам от него», — так вспомнил артиста он. Постановку сопровождали архивные фотографии Золотовицкого разных периодов жизни, а также видеофрагменты театральных постановок.
У портрета Золотовицкого в памятный вечер поставили белые розы, а в фойе расположилась камерная выставка, посвященная увлечениям артиста. Ее подготовила команда Музея МХАТ. «Игорь Яковлевич очень любил собирать лего. Многие друзья знали об этом и дарили ему большие наборы. Вот как раз на этой выставке представлено три его работы. Еще у него была большая коллекция слонов. Он шутливо объяснял это тем, что в детстве много времени проводил в зоопарке. В витрине рядом с программками его спектаклей мы представили несколько из них», — рассказали в музее. Все предметы были предоставлены семьей артиста.
«Служба спасения МХТ имени А. П. Чехова».
«Можно знать его всего 10 дней — и уверяю вас, за эти дни у вас найдется 10 историй. А поскольку мы с Игорем дружили ровно 25 лет, то моих историй — 25, умноженные на 365 дней. Самое важное — это выработавшийся условный рефлекс, который невозможно ничем компенсировать. Это такая пустота, которую ничем не заполнить. Простое физическое действие: взять телефон. Я не могу этого не делать. Потому что, наверное, не было ни дня, чтобы мы не созвонились и кого-нибудь не обсудили — или, наоборот, не похвалили. Мы общались невероятно много. И привыкнуть к этому отсутствию совершенно не получается. Друзья — люди штучные, их не так много. И когда уходит твой второй за жизнь партнер, очень важный для тебя человек, — это огромная потеря», — вспомнил Золотовицкого его друг народный артист РФ Юрий Стоянов. Актера он назвал «службой спасения МХТ», поскольку каждый мог обратиться к Золотовицкому за помощью, и тот никогда не отказывал. «Он обладал безумными человеческими связями, и не по принципу “ты — мне, я — тебе”, а он действительно со всеми дружил. По-настоящему. Я даже не знаю, вместит ли этот зал всех друзей, которые придут сегодня вечером», — добавил он.
По словам Стоянова, именно благодаря Золотовицкому он вновь начал играть в театре. «Через него я понял: театр — это сеть, в которую нужно включить свой адаптер, чтобы “завестись”. Без этого нельзя. Невозможно жить без живого зрителя, начинаешь испытывать физиологическую потребность в этом общении. Он вернул меня в театр — это главное. Помимо всего остального: съеденного, выпитого, рассказанного, выплаканного. Все, что бывает между друзьями», — заключил артист. У них сложился и творческий дуэт на сцене МХТ имени А. П. Чехова: в 2010 году репертуар театра пополнил спектакль «Женитьба», где Золотовицкий выступил режиссером, а Стоянов исполнил роль Кочкарева.
Человек необъятной души.
«Актер Художественного театра, ректор Школы-студии МХАТ, директор Центрального Дома актера, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ — все это о нем. Но главное, он был человеком необъятной души, всеми любимым, всем необходимым, объединявшим вокруг себя самых разных людей», — заключили в театре.
Золотовицкий умер утром 14 января в больнице из-за рака желудка. Актеру было 64 года. Вечер приурочен к 65-летию со дня его рождения.