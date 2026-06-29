Теннисист Медведев вышел во второй круг Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Хорватии Марина Чилича в матче первого круга Уимблдонского турнира, россиянин вышел во второй круг.
Турнир проходит в Лондоне. Встреча между Даниилом Медведевым и Марином Чиличем завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу теннисиста РФ. Во втором круге россиянин сыграет против испанца Даниэля Мериды Агилара.
При этом российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл соотечественника Андрея Рублева в матче первого круга Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7, (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12). Во втором круге Роман Сафиуллин встретится с представителем Нидерландов Ботикой ван де Зандсхюлпом.
Отметим, Уимблдон является международным теннисным турниром. Впервые он прошел в 1877 году.