Теннисист Медведев вышел во второй круг Уимблдона

Турнир проходит в Лондоне. Встреча между Даниилом Медведевым и Марином Чиличем завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу теннисиста РФ. Во втором круге россиянин сыграет против испанца Даниэля Мериды Агилара.